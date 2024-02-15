Pegasus kabin bagajı kalktı mı? Pegasus kabin bagajı neden kalktı, ne kadar oldu? Pegasus kabin bagajı paralı mı, kaç TL?

Pegasus kabin bagajı kalktı mı? Sorusu, Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmeti hakkında gündeme gelen haberler nedeniyle arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden Pegasus tarafından yeni bir karar alınıp, alınmadığını vatandaşlar Pegasus kabin bagajı kalktı mı? Sorusu ile araştırıyor. Peki, Pegasus kabin bagajı kalktı mı? Pegasus kabin bagajı neden kalktı, ne kadar oldu? Pegasus kabin bagajı paralı mı, kaç TL?

PEGASUS KABİN BAGAJI KALKTI MI?

Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı. Bundan sonra ekonomi sınıfından bilet alan yolcular, kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak. Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı. Skandal karara sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak. Fakirler de uçağa binmeyiversin. Otobüsle seyahat nelerine yetmiyor?" yorumları geldi.

PEGASUS KABİN BAGAJI PARALI MI, KAÇ TL?

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı. Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı. Ancak, iddia edilen bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.

PEGASUS KABİN BAGAJI ÜCRETLİ Mİ?

Uygulama, 14 Şubat tarihinden itibaren dış hatlar Super Eko bileti alan yolcuları kapsıyor. Super Eko - Light sınıfı bileti bulunan yolcular yanlarına sadece koltuk altına sığabilecek büyüklükte laptop yada küçük bir çanta alabilecek.