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Patrik Schick neden yok, sakat mı, cezalı mı?

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. Peki, Patrik Schick neden yok, sakat mı, cezalı mı?

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada A Milli Takım'a grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Portekiz maçında oyuna sonradan giren Arda Güler bu sefer ilk 11'de yer aldı. Patrik Schick neden yok, sakat mı, cezalı mı?

İKİ TAKIMIN DURUMU

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye'nin 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı var. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Samet, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Çekya: Henüz açıklanmadı.

İKİNCİLİK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

PATRİK SCHİCK NEDEN YOK, SAKAT MI, CEZALI MI?

Çek basınından Denik Sport'un haberine göre Patrik Schick baldırındaki sakatlık nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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