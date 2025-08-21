"Passolig kalktı mı?" sorusu, Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girmek isteyen milyonlarca futbolseverin Google'da en çok aradığı başlıklardan biri oldu. Yeni sezonla birlikte getirilen değişiklikler, maç bilet sisteminde köklü bir dönüşüm anlamına geliyor. Passolig kartı artık stadyum girişlerinde geçerli olmayacak. Peki, 2025-2026 sezonunda taraftarlar stadyumlara nasıl giriş yapacak? "Passolig kartı artık kullanılmayacak mı?" sorusunun detaylı yanıtı haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Passolig kalktı mı? Passolig Kart artık kullanılmayacak mı? İşte detaylar...

PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, Passolig uygulaması 2025-2026 sezonu itibarıyla sona eriyor.

PASSOLİG KARTI ARTIK KULLANILMAYACAK MI?

Yeni sistemde, taraftarlar çipli T.C. kimlik kartlarına elektronik bilet yükleyerek stadyumlara giriş yapabilecek. Bu değişiklik, hem bilet alma süreçlerini basitleştirmeyi hem de taraftarların maç günlerinde yaşadığı yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor. TFF, stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye uygun hale getirerek, taraftarların kimlik kartlarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde maçlara girmesini sağlayacak. Bu sistemle, Passolig kartlarının yıllık kullanım bedeli gibi ek maliyetler de ortadan kalkacak, böylece taraftarlar için ekonomik bir çözüm sunulmuş olacak.