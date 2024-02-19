Passolig kullanımı artık satıştan kalkıyor. Futbol severler artık maça girerken Passolig kullanmayacak. Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamaya göre, kulüpler anlaşmalı olduğu satış organizasyonları üzerinden bilet satışı gerçekleştirecek. PASSOLİG DÖNEMİ BİTİYOR MU? Passolig kullanımı bitecek mi? Detaylar haberimizde...

PASSOLIG DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kulüpler Birliği Vakfı X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur." ifadelerini kullandı.