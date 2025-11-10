Pasifik Holding, kurulduğu günden itibaren "ilkleri başaran" kimliğiyle Türkiye'de ve uluslararası arenada etkisini artıran güçlü bir yatırım grubu olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve maden gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Pasifik, 40 yıla yaklaşan geçmişiyle hem yerel hem de küresel ölçekte fark yaratıyor. Peki, Pasifik Holding kimin? Pasifik Holding ne iş yapar? Detaylar haberimizde!

PASİFİK HOLDİNG KİMİN?

Asifik Holding, Fatih Erdoğan liderliğinde faaliyetlerini sürdüren bir yatırım ve girişim grubu olarak dikkat çekiyor. Holding, şehirleri dönüştüren projeleri, demiryolu lojistiğiyle dünyaya açılan yenilikleri, yerli ve milli teknolojideki atılımları ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ön plana çıkıyor.

Pasifik ve Asifik markalarının stratejik vizyonu, güçlü sermaye yapısı ve özgün sektör karması ile birleşerek, her alanda liderliği hedefleyen bir yapı oluşturuyor. Bu yapı sayesinde hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalıcı katkılar sunuluyor.

PASİFİK HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Pasifik Holding'in faaliyet alanları, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik geleceğine yön veren stratejik sektörleri kapsıyor:

Gayrimenkul: Pasifik GYO (PSGYO), Next Level markalı projeleriyle bulunduğu bölgeye değer katıyor ve yenilikçi şehirleşme modelleri sunuyor.

Lojistik: Türkiye'nin tek uluslararası demiryolu lojistiği şirketi Pasifik Eurasia (PASEU), küresel tedarik zincirine entegre çözümler sunuyor.

Teknoloji: Pasifik Teknoloji (PATEK), yerli ve milli inovasyonlarla Türkiye'nin ilk insansız helikopterini üreterek teknolojiye yön veriyor.

Enerji ve Madencilik: Yenilenebilir enerji projeleri ve stratejik maden yatırımlarıyla hem sürdürülebilir hem de stratejik ekonomik katkılar sağlanıyor.

Girişim Sermayesi: GSYO aracılığıyla yaratıcı fikirleri olan girişimcilere destek veriliyor ve yenilikçi iş modelleri teşvik ediliyor.

Pasifik Holding, 5 ana sektörde faaliyet gösterirken, toplamda 55 şirkete sahip olarak Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biri olmayı sürdürüyor.

FATİH ERDOĞAN KİMDİR?

Fatih Erdoğan, Pasifik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketin vizyoner stratejilerini yönetiyor. Erdoğan, holdingin sermaye yapısında %33,34 paya sahip olup, şirketin büyüme ve inovasyon hedeflerinde aktif rol alıyor.

Pasifik Holding'in yönetiminde ayrıca Abdulkerim Fırat (%33,33 pay ile Başkanvekili), Mehmet Erdoğan (%33,33 pay ile Yönetim Kurulu Üyesi) ve bağımsız üyeler yer alıyor. Yönetim kurulu, güçlü karar alma mekanizması ve stratejik yönlendirmeleriyle holdingin sektörel liderliğini pekiştiriyor.

Fatih Erdoğan liderliğinde Pasifik Holding, yalnızca finansal başarı odaklı değil; aynı zamanda yerli teknoloji, sürdürülebilir enerji ve küresel lojistik alanlarında Türkiye'nin öncüsü olma misyonunu taşıyor.