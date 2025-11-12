Haberler

Pasifik Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Pasifik Holding halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Güncelleme:
Pasifik Holding'in halka arzı yatırım dünyasında şimdiden merak uyandırdı. 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek bu süreçte, katılım endeksi, lot dağılımları ve hangi bankalar üzerinden işlem yapılacağı gibi detaylar yatırımcıların gündeminde. Peki, Pasifik Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Pasifik Holding halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Pasifik Holding'in yaklaşan halka arzı, finans piyasalarında merakla bekleniyor. Yatırımcılar, katılım endeksi, halka arzda verilecek lot sayısı ve hangi bankalar aracılığıyla işlem yapılacağı gibi kritik detayları araştırıyor. Halka arzın şirketin büyüme planlarını nasıl şekillendireceği ve yatırımcılara hangi fırsatları sunacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz süreci, sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle yapılacak.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı için, Pasifik Holding'in halka arzı yasal ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilecek ve dolayısıyla katılım endeksine uygun kabul edilebilir.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda payların dağılımı toplamda 4 milyar lira nominal değer üzerinden yapılacak: 2 milyar lira sermaye artırımı, 2 milyar lira ise ortak satışı olacak. Pay başına 1,50 lira sabit fiyatla satışa sunulacak ve halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

  • Yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara,
  • Yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara,
  • Yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Bu bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla yatırımcılar pay alabilecek.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE İŞ YAPAR?

Pasifik Holding, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayisi ile yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında faaliyet gösteriyor. Holding, teknoloji, lojistik, enerji ve gayrimenkul sektörlerine yönelik yatırımlarıyla sürdürülebilir büyüme hedefliyor. Ayrıca Pasifik Teknoloji, savunma sanayisinde yerli üretim ve ihracat faaliyetleri yürütüyor.

