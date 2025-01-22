Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLE)

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Her iki takım da gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. PSG, 7 puanla 25. sırada yer alırken, Manchester City 8 puanla 22. sırada bulunuyor. Futbolseverler, PSG-Manchester City maçının yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. TRT TABİİ şifresiz izleme linki var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TABİİ Spor şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG- Manchester City maçı, 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'de oynanacak müsabaka, tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Beraldo, Pacho, Hernandez, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes, Barcola, Doue, Kang-In

MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11

Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, İlkay, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ Mİ?

Tabii Spor, Türkiye'deki dijital platformlardan biri olan Tabii üzerinden sunulan bir spor yayın kanalıdır. Tabii platformunun bazı içerikleri ücretsiz sunulurken, bazıları ücretli olabilir.

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