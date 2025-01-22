Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
En acı liste! Bolu'daki otel yangınında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLE)

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLE)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Saint-Germain (PSG) ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak. Peki, PSG-Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Her iki takım da gruptan çıkma şansını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. PSG, 7 puanla 25. sırada yer alırken, Manchester City 8 puanla 22. sırada bulunuyor. Futbolseverler, PSG-Manchester City maçının yayın bilgilerini ve detaylarını merak ediyor. TRT TABİİ şifresiz izleme linki var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TABİİ Spor şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG- Manchester City maçı, 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLE)

PSG-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'de oynanacak müsabaka, tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Paris Saint-Germain Manchester City maçı ne zaman? Paris Saint-Germain Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLE)

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Beraldo, Pacho, Hernandez, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes, Barcola, Doue, Kang-In

MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11

Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, İlkay, Kovacic, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland

TABİİ SPOR ÜCRETSİZ Mİ?

Tabii Spor, Türkiye'deki dijital platformlardan biri olan Tabii üzerinden sunulan bir spor yayın kanalıdır. Tabii platformunun bazı içerikleri ücretsiz sunulurken, bazıları ücretli olabilir.

TABİİ SPOR ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
img

Trump, kritik soruya böyle yanıt verdi: Biz salak mıyız?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM ile Öcalan arasındaki ikinci görüşme bugün

Beklenen görüşme bugün! DEM heyeti ikinci kez yola çıkıyor
Michy Batshuayi'den maç sonrası dikkat çeken paylaşım

Maç sonrası yaptığı paylaşıma kimse anlam veremiyor
Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş

Öve öve bitirememiş! Yanan otelin sahibi faciadan 3 gün önce konuşmuş
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Osimhen'den maç sonu sitem: Pası kime verebilirim diye bakıyorum

Şikayet ettiği tek bir konu var! Maç sonu çok sert konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.