Parazit filmi oyuncusu Lee Sun-kyun öldü mü sorusu gündeme gelirken Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Milyonlar izlenen ve Oscar kazanan Parazit filmindeki rolüyle tanınan dünyaca ünlü Koreli oyuncu Lee Sun-kyun, neden öldü merak ediliyor. Parazit filmi oyuncusu Lee Sun-kyun öldü mü? Lee Sun-kyun kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

PARAZİT FİLMİ OYUNCUSU LEE SUN-KYUN ÖLDÜ MÜ?

Ülkenin haber ajansı Yonhap, aktörün başkent Seul'de bir otoparkta, araç içinde ölü bulunduğunu bildiriyor. Aktörün intihar etmiş olabileceğinden şüphe edilirken yanında tüter halde bir kömür bloğu olması da dikkatlerden kaçmadı.Lee hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu. Ülke medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam işlerini kaybettiğini aktarıyor. Lee Sun-kyun, Güney Kore'ye En İyi Film Oscar'ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

LEE SUN-KYUN KİMDİR?

Lee Sun-kyun, 2 Mart 1975 yılında doğdu. Güney Koreli oyuncu. Kariyerine müzikal tiyatroda başlayan Lee, uzun yıllar televizyonda küçük ve yardımcı rolleri üstlendi. Tek bölümlük hikâyelerin anlatıldığı KBS kanalının Drama City ve MBC kanalının Best Theater projelerinde başrol olarak yer almaya başlamasıyla durum değişti. Best Theater projelerinden Taereung National Village bölümünde yönetmen Lee Yoon-jung ile çalıştı ve bu sayede yönetmenin çektiği dizilerden Coffee Prince'de yer aldı. 2007 yılında yayımlanan dizileri Coffee Prince ve Behind the White Tower ona popülerliği getirdi. Daha sonra Pasta (2010), Golden Time (2012) ve My Mister (2018) dizilerinde yer aldı. Bu arada beyazperdede Paju (2009) filmindeki rolüyle İspanya'daki Las Palmas de Gran Canaria Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Lee, daha sonra olumlu eleştiriler alan, gizem ve gerilim türündeki film Helpless'ta (2012), romantik komedi türünde All About My Wife'ta[4] ve suç ile kara komedi türünde Zorlu Gün (2014) filminde yer aldı. Yönetmen Hong Sang-soo'nun çektiği sanat filmleri Night and Day (2008), Oki's Movie (2010) ve Nobody's Daughter Haewon'da (2013) yer aldı. 2019 yılında Bong Joon-ho'nun Oscar ödüllü filmi Parazit'te oynadı. Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de doğdu. 23 Mayıs 2009'da yedi yıllık kız arkadaşı oyuncu Jeon Hye-jin ile evlendi. Bu evlilikten 25 Kasım 2009 ve 9 Ağustos 2011'de iki oğlu oldu.