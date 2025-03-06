Papara kapandı mı? Papara giriş sorunu nasıl çözülür?

Papara uygulamasına giriş yapamayan kullanıcıların merak ettikleri arasında Papara çöktü mü? 6 Mart Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları yer aldı. Uygulamaya giriş esnasında problem yaşanması üzerine Papara kapandı mı? Papara giriş sorunu nasıl çözülür, sorularına yanıt arandı.

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara uygulamasına girmeye çalışan ancak giremeyen kullanıcılar, yaşadıkları erişim sorununu sosyal medyada dile getirdi.

Papara'danaçıklama yapıldı.

İşte açıklama: