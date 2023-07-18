Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan Pamukkale'nin kardeşi Altınkale, ziyaretçi akınına uğruyor. Altınkale, Pamukkale travertenlerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor ve birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ziyaretçiler, şifalı suya girip manzaranın tadını çıkarırken, bölgedeki piknik alanları ve havuzlar da eğlence imkanı sunuyor.

Pamukkale'nin kardeşi Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor

SİVAS Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde bulunan Pamukkale'nin kardeşi Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Altınkale ziyaretçi akınına uğruyor. İsmini renginden alan Altınkale, Pamukkale travertenlerine olan benzerliğiyle dikkat çekerken ziyaretçi akınına uğruyor. Pamukkale'nin kardeşi olarak görülen yapay alan, yer altından çıkan termal suyun bıraktığı altın renkli travertenlerden oluşuyor. Birçok kişi fotoğraf çektirmek için bölgeyi tercih ederken, gelen ziyaretçiler şifalı suya girip hem eğleniyor hem de manzaranın tadını çıkartıyor.

"Her hafta buraya gelirim, yaz aylarında çok güzel oluyor"

Altınkale'yi her hafta ziyaret ettiğini belirten Duran Koç, "Sivas'tan geliyorum buraya, güzel bir yer piknik alanı var, havuzlar var çocuklar eğleniyor. Her hafta buraya gelirim, yaz aylarında çok güzel oluyor. Yaz aylarında burası daha yoğun oluyor, kış aylarında zaten burası çok soğuk oluyor. Gençliğinden itibaren hep buraya geldim" dedi.

Altınkale'ye ilk defa geldiğini belirten İlayda Emen, "buraya ilk defa geliyorum, fotoğraflardan görme fırsatım olmuştu buraya geldiğimde fotoğraflardan daha güzel olduğunu gördüm. Oldukça da kalabalık yoğunluğu da güzel. Şuan gezdim burayı,,içeride ki havuzlarda gezdim. Dediğim gibi fotoğraflarda çok güzel çıkıyordu, geldiğimde daha güzel olduğunu gördüm, Pamukkale'den farkı olmadığını gördüm. Pamukkale'den farklı olarak bir tek rengi olabilir. Yurt dışından akrabalarımda gelecek ve onları da artık buraya getirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.