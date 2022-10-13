Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar sosyal medyanın gündeminde. Peki, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Samar Dadgar hayatı ve biyografisi nedir?

Özcan Deniz, sosyal paylaşım platformu Instagram'da sevgilisi Samar Dadgar ile fotoğraf paylaşımda Samar Dadgar kimdir sorusu gündeme geldi. Peki, Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kaç yaşında, nereli? Samar Dadgar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar'ın geçen yazdan beri Özcan Deniz ile birliktelik olduğu iddia ediliyordu. İkiliden geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden paylaştıkları fotoğraflar gündeme oturdu.

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten Deniz, genç sevgilisinin yeni yaşı için bir etkinlik düzenledi. Sevgilisine şato ve ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir pasta yaptıran Deniz, romantik bir fotoğrafı da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.