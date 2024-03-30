OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 31 Mart Pazar oy verme işlemi hangi ilde ne zaman başlıyor, bitiyor?

Oy verme kaçta başlıyor? Sorusu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala gündeme geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre, bazı illerde oy kullanma saatleri değişti. Bu nedenle birçok farklı ildeki seçmenler tarafından konu hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Peki, 31 Mart Pazar oy verme işlemi ne zaman başlıyor, bitiyor?

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

HANGİ İL SAAT KAÇTA OY KULLANACAK?

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, seçim propaganda serbestliği ve süresi ile uyulması gereken usul ve esaslar şöyle:

Seçim Takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partilere ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek.

Açık yerlerde; güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'e kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.