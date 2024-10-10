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Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?

Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?
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Ziraat Türkiye Kupası Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu? Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı neden yarıda bitti, olay ne? Hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor, 118. dakikada sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Peki hakem kararı ne, neden itiraz edildi?

Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı? Maç tekrar oynanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor maçı yarıda bırakıp sahayı terk etti. İşte Ziraat Türkiye Kupası Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı ile ilgili detaylar…

OSMANİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Diyarbekirspor teknik heyeti, Osmaniyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasının 118. dakikasında hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı. Mücadeleyi ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Osmaniyespor ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan katılmışlardı. Maç ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?

Betül Cirit
Betül Cirit
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