Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı?

Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçında ne oldu, maç neden yarıda kaldı? Maç tekrar oynanacak mı? Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçın son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Hakem kararına tepki gösteren Diyarbekirspor maçı yarıda bırakıp sahayı terk etti. İşte Ziraat Türkiye Kupası Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı ile ilgili detaylar…

OSMANİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA NE OLDU?

Diyarbekirspor teknik heyeti, Osmaniyespor-Diyarbekirspor karşılaşmasının 118. dakikasında hakem kararına tepki amaçlı takımı sahadan çekti ve maç yarıda kaldı. Mücadeleyi ev sahibi takım Osmaniyespor 1-0 önde götürüyordu. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Osmaniyespor ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 2. turdan katılmışlardı. Maç ile ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.