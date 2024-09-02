Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı

Osimhen uçak takibi kodu! Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. Peki, Osimhen uçak takibi kodu ne? İşte detaylar...

OSİMHEN GALATASARAY'A TRANFER OLDU

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'i bu gece saat 00.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirmek üzere uçuş planı yaptı.