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Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı

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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. Peki, Osimhen uçak takibi kodu ne?

Osimhen uçak takibi kodu! Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek. Peki, Osimhen uçak takibi kodu ne? İşte detaylar...

OSİMHEN GALATASARAY'A TRANFER OLDU

Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'i bu gece saat 00.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirmek üzere uçuş planı yaptı.

Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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