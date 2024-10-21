Üye Girişi
Haberler

Osimhen rövaşata golünde kaç metreye yükseldi, REKOR mu (RONALDO)?

Osimhen rövaşata golünde kaç metreye yükseldi, REKOR mu (RONALDO)?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osimhen bu kez 90+2'de röveşata golüyle takımının 3. golünü attı. Yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Maçın ardından GSTV'ye konuşan Osimhen kariyerinin en iyi gollerinden birini attığını söyledi. Peki, Osimhen rövaşata golünde kaç metreye yükseldi?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti. Osimhen rövaşata golünde kaç metreye yükseldi?

OSİMHEN RÖVAŞATA GOLÜNDE KAÇ METREYE YÜKSELDİ?

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Osimhen rövaşata golünde kaç metreye yükseldi, REKOR mu (RONALDO)?

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Victor Osimhen Soğuk Haber Yaşam Spor

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.