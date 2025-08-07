Osimhen'in Gaziantep FK Galatasaray maçında oynamaması merak konusu oldu. Osimhen'in maçta yer almama sebebi, ceza durumuyla ilgili soruların yanıtları aranıyor. Peki, Osimhen neden yok, Osimhen Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

GALATASARAY'IN GAZİANTEP FK MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklanan kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Sarı-kırmızılı ekip, bu isimlerle hazırlıklarını sürdürecek.

VICTOR OSIMHEN NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre bazı kilit oyuncular bu mücadelede forma giyemeyecek. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, teknik heyetin aldığı kararla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu tercihlere ilişkin herhangi bir gerekçe ise paylaşılmadı.

