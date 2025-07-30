Galatasaray yönetimi, tüm evrak işlemlerini tamamladıktan sonra Osimhen'i Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Peki, Osimhen'i karşılamaya kaç kişi geldi?

TRANSFERİ YILAN HİKAYESİNE DÖNEN OSIMHEN İSTANBUL YOLUNDA

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer süreci nihayet sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezonda ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı golcü, uzun süren görüşmelerin ardından İstanbul'a geliyor.

GALATASARAY İMZALARI TAMAMLADI

Galatasaray yönetimi, tüm evrak işlemlerini tamamladıktan sonra Osimhen'i Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, yıldız futbolcu bugün İstanbul'da olacak.

SAĞLIK KONTROLÜ PERŞEMBE GÜNÜ

Haberde, gerekli belgelerin tamamlandığı ve Osimhen'in perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray kadrosuna resmi olarak katılacağı bilgisine yer verildi.

OSIMHEN'DEN SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmelerin ardından Victor Osimhen, kişisel sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar yaptı. İlk olarak Galatasaray logosu ve aslan figürü içeren bir görseli hikâyesinde paylaşan futbolcu, ardından uçağa bindiği anları gösteren bir video yayımladı.

OSİMHEN'İ KARŞILAMAYA KAÇ KİŞİ GELDİ?

50 bin Galatasaray taraftarının havalimanında olması bekleniyor.

GERİDE BIRAKTIĞI SEZONDAKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldız oyuncu, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 karşılaşmada 37 gol atarken 7 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi.