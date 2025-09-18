Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk heyecanı yaklaşırken, Galatasaray cephesinde büyük bir şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkmaya hazırlanırken, takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in maç kadrosunda yer almayacağı haberi futbol gündemine bomba gibi düştü. Peki, Osimhen Frankfurt Galatasaray maçında yok mu? Osimhen Frankfurt maçında neden yok, sakat mı? İşte, Frankfurt Galatasaray maçına dir kadro detayları...

OSIMHEN FRANKFURT GALATASARAY MAÇINDA YOK MU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maç öncesinde, taraftarlar en çok Victor Osimhen'in kadroda olup olmayacağını merak ediyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre; Osimhen, 18 Eylül 2025'de Frankfurt'ta oynanacak maçta yer alamayacak.

Maç kadrosu açıklandığında Nijeryalı golcünün Almanya kafilesine dahil edilmediği bildirildi.

OSIMHEN FRANKFURT MAÇINDA NEDEN YOK?

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında, maçın ilerleyen dakikalarında ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray, bu sakatlık sonrası yaptığı resmi açıklamada; Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama)" tespit edildiğini duyurdu.

SON ANTRENMAN VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Frankfurt maçı öncesinde yapılan son idmana Osimhen katılmadı. Bu durum, hem sakatlığının devam ettiği hem de maç için tam hazır olmadığı yönünde bir işaret olarak değerlendirildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un sağlık heyetiyle birlikte bu durumu değerlendirdiği ve "yüzde küçük bir risk bile varsa futbolcuyu riske atmayacağı" yönünde karar alındığı belirtiliyor.