Osasuna Real Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) Osasuna Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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OSASUNA REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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OSASUNA REAL MADRİD ÖZET

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OSASUNA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Osasuna Real Madrid maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OSASUNA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Osasuna Real Madrid maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.