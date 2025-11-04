Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu derbide Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı faul, maçın dönüm noktası oldu. Hakem Ali Yılmaz'ın VAR incelemesi sonrası kırmızı kart verdiği pozisyon, karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ancak dikkat çekici olan detay, bu iki futbolcunun daha önce de sert bir mücadele geçmişine sahip olması…

BEŞİKTAŞ 2-0'DAN MAÇI VERDİ

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında 2-0 öne geçtiği derbiyi 3-2 kaybetti. El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun golleriyle avantajı eline alan siyah-beyazlılarda 26. dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı oyunun dengesini tamamen bozdu. Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle geriden gelerek maçı kazandı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN FAUL

25. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gören Orkun Kökçü, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

GEÇMİŞTEN GELEN GERGİNLİK

Derbi sonrası sosyal medyada, Orkun Kökçü ile Edson Alvarez arasındaki rekabetin yıllar öncesine dayandığı gündeme geldi. Orkun Kökçü'nün 2018-2023 yılları arasında Feyenoord, Alvarez'in ise 2023-2025 yılları arasında Ajax forması giydiği dönemde, Hollanda derbisinde aralarında benzer bir faul yaşandığı hatırlatıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kırmızı kart pozisyonunun ardından futbolseverler iki futbolcunun geçmişine dair paylaşımlar yaptı. Birçok yorumda, Orkun Kökçü'nün Alvarez'le yıllardır süren sert rekabetinin bu derbide yeniden alevlendiği vurgulandı.