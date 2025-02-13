Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Orhan Turan hakkında araştırmalar yapılıyor. Orhan Turan kimdir? Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan hayatı ve biyografisi!

ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan 1960 yılında Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bayındır Köyü'nde üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 10 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan Orhan Turan, ilk ve orta öğrenimini Piri Reis İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Eğitim hayatına Atatürk Erkek Lisesi'nde devam eden Turan'ın çocukluğu ve gençliği İstanbul'un tarihi semtleri Kasımpaşa, Beyoğlu, Dolapdere ve Kurtuluşta geçti.

Yalıtım alanında küresel bir marka yaratma vizyonuyla ODE Yalıtım'a dört elle sarılan Orhan Turan, Türkiye'nin zorlu ekonomik dönemeçlerden geçtiği dönemlerde yaptığı hamleler ve yatırımlarıyla ODE Yalıtım'ın Türkiye'nin yüzde yüz sermaye ile üretim yapan en büyük yalıtım şirketi olma yolculuğuna da liderlik etti. Halihazırda 75 ülkeye yalıtım ürünleri ihracatı yapan şirketin yüzde 40'ı ihracat gelirlerinden oluşuyor ve 450 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Ödüller

Girişimciliği ve sivil toplum gönüllülüğünü gelecek nesillere ilham ve umut olma ideali ile benimseyen Turan, CNN Türk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" ödülünü aldı. 2013'te ise kurucusu olduğu ODE Yalıtım, Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından 2013'ün en rekabetçi şirketi seçildi. 2015 yılında, 10. Global Insulation Konferansı Ödülleri kapsamında Ode Yalıtım "Yılın Yalıtım Firması" seçilirken, Orhan Turan da "Yalıtımda Yılın İşadamı" ödülünü aldı. 2017 yılında ise ODE Yalıtım, TAIDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görülerek kurumsal yapısını da tescillendirdi.

Günümüzde ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Orhan Turan, şirketin stratejik gündemi ile ilgileniyor ve işine yatırım yapmaya devam ediyor. 40 yılı aşkın süredir iş dünyasında olan ve yönetim bilimlerinde oldukça deneyimli olan Orhan Turan, modern yönetim tekniklerini şirketine uyarlamaya odaklanıyor.

Aile yaşamı

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Orhan Turan"Ben Fenerbahçeliyim, eşim Beşiktaşlı, oğlum ise Galatasaraylı. Bu durum ailemizde anıları, hüzünleri, sevinçleri, heyecanları paylaşmamızı kolaylaştırıyor" diyerekiş hayatında olduğu kadar aile hayatında da çeşitliliğin ve çok sesliliğin önemini vurguluyor. En büyük hobileri deniz ve spor olan Turan yelken sporuyla uğraşıyor.