Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
Profesyonel olarak 2 yıl futbol oynayan Erdemir, 1985 yılında hakemliğe başladı. Peki Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
Orhan Erdemir (d. 29 Haziran 1963, İstanbul), eski Türk futbol hakemi. Süper Ligde 12 sezon boyunca 136 maç yönetmiştir. Peki, Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti?
ORHAN ERDEMİR KİMDİR?
Doğum: 29 Haziran 1963 (61 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye
Orhan Erdemir (d. 29 Haziran 1963, İstanbul), eski Türk futbol hakemi. Süper Ligde 12 sezon boyunca 136 maç yönetmiştir.
Profesyonel olarak 2 yıl futbol oynayan Erdemir, 1985 yılında hakemliğe başladı
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