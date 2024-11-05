Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Onuralp Bitim'in yeni adresi merak edilirken Milli yıldız, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Peki, Onuralp Bitim kimdir, hangi takımda oynuyor?

ONURALP BİTİM KİMDİR?

Onuralp Bitim (d. 31 Mart 1999), kısa forvet pozisyonunda oynayan Türk profesyonel basketbolcu. Son olarak National Basketball Association ( Nba ) ekiplerinden Chicago Bulls forması giydi. Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmektedir.

Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Bitim, 2018-19 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Daha sonra Pınar Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giydi. 2018 ve 2020'de Basketbol Süper Ligi All-Star Smaç Yarışması'nı kazandı. 2022'de Bursaspor ile EuroCup finalinde oynadı ve 2023'te EuroCup Sezonun En İyi İkinci Beşi'ne seçildi.

2021 NBA Seçmeleri'nde seçilmemesine rağmen, 2023 yazında NBA takımlarıyla antrenmanlara çıktı ve Chicago Bulls ile çift yönlü sözleşme imzaladı.

Kariyeri

Onuralp Bitim, 2017-18 sezonu için Anadolu Efes ve Bakırköy Basketbol ile çift lisanslı sözleşme imzaladı. Böylelikle sezon içinde iki takımda da forma giydi.

Anadolu Efes formasıyla sezona, Pınar Karşıyaka deplasmanında 92-85 yenildikleri maç ile başladı ve 4 dakikada skor katkısı veremedi. 23 Ekim 2017'de Eskişehir Basket'e karşı 9 dakikada 5 sayı, 1 ribaund kaydetti.

15 Aralık'ta Bakırköy Basketbol formasıyla Samsunspor'u 69-65 mağlup ettikleri karşılaşmada, 23 dakikada 13 sayı, 4 ribaund ile oynadı ve takımın genç oyuncusu olarak parladı. 20 Ocak 2018'de Afyon Belediyespor'a karşı 17 dakikada 12 sayı kaydetti. 14 Mart'ta TED Kolejliler'e karşı 16 dakikada 13 sayı, 1 ribaund, 2 asist kaydetti.

25 Ekim 2017'de EuroLeague'de Fenerbahçe'ye 81-70 mağlup oldukları karşılaşmada 2 dakika süre aldı ve bir asist yaptı. Böylelikle Anadolu Efes formasıyla ilk EuroLeague maçına çıkmış oldu. 17 Ocak 2018'de CSKA Moskova'ya karşı 5 dakikada 2 sayı kaydetti ve Avrupa kupalarındaki ilk sayısını atmış oldu. 5 Nisan'da Baskonia'yı 81-79 yendikleri maçta 18 dakika sahada kaldı ve 8 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

2018-19 sezonu

21 Ekim 2018'de sezonun ilk maçına, Bandırma'yi 86-62 mağlup ettikleri maçta çıktı ve 5 dakikada 2 sayı, 2 ribaund, 1 asist yaptı.14 Ocak 2019'da Afyon Belediyespor karşısında 22 dakikada 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist kaydetti ve takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 10 Nisan 2019'da Sakarya BŞB'yi 99-62 mağlup ettikleri maçta 40 dakika sahada kaldı ve 32 sayı, 9 ribaund, 5 asist ile kariyer sayı, ribaund ve asist rekorlarını kırdı. Ertesi hafta oynanan İstanbul BŞB karşılaşmasında 21 dakikada 10 sayı, 1 ribaund, 3 asist kaydetti. Normal sezonun son maçında, Afyon Belediyespor karşısında 18 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 2 asist kaydetti

Anadolu Efes, normal sezonu 25 galibiyetle lider tamamladı ve play-off turunda lig sekizincisi Bandırma BK ile eşleşti. Serinin ilk maçında 20 dakikada 3 sayı atan Bitim, diğer iki maçta 1 dakika ve 3 dakika süre aldı. Yarı finalde Galatasaray karşısında bir maçta sadece 3 dakika süre aldı. Finalde ise Fenerbahçe karşısında dört maçta toplam 10 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.

Sezon sonunda Anadolu Efes'ten ayrıldı.

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe Beko, Onuralp Bitim ile anlaşmaya vardı.