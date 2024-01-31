Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Ömer Yeşilbaş kimdir? Survivor dans jürisi Ömer Yeşilbaş kimdir?

SURVİVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek.

Henüz kazanan takımın resmi açıklaması yapılmamış olsa da izleyiciler, büyük bir merak içinde sonucu bekliyor. Kazanan isim ve takım netleştiğinde bu haber güncellenecek ve kazanan tarafın bilgileri paylaşılacaktır.

ÖMER YEŞİLBAŞ KİMDİR?

Dans etmeye 21 yaşında İzmir'de gecekondu mahallemizde ve İzmir sokaklarında başladım. Hayatımda dans edeceğime imkan vermezdim, dünyada dansa en uzak insan olabilirdim. Bir kış günü İzmir Kemeraltı'na, biriktirdiğim son paramla kendime kışlık kıyafetler almaya gittim. O dönemde ben kumaş pantolon, beyaz çorap, poşu ve topuğuna bastığım kundura ayakkabı giyen Doğu şiveli bir adamdım. Kemeraltı'ndaki sokak satıcılarından bir tanesi kolumdan tutup beni dükkanına soktu. İçerisi bir sürü Amerikan marka eşofman takımları, renkli ve desenli kıyafetler ile doluydu. Normalde giymeyeceğim, yaşadığım mahalleye o kıyafetlerle giremeyeceğim Amerikan bir markanın eşofman altını ve bir sweatshirt'ünü, aklıma girip son paramla almama neden olmuştu. Aldığım kıyafetleri yine poşu ve topuğuna bastığım kunduram ile beraber giyiyordum. Yolda beni gören bir adam "Sen break dansçı mısın, hip hopçu musun?" dedi. O dönemde söylemek istediğini tam anlamamış olsam da dansın ve dansçının çevremdekiler tarafından kötü olarak kodlandığını bildiğim için bozulmuş ve sinirlenmiştim. Break dance'in ne olduğunu bilmediğim için de göstermesini istedim. Dans etmeye başladığında dikkatimi çekti ve bana da öğretmesini istedim. Her akşam dans çalışmak için bir araya gelmeye başladık.

Kaynak : themagger.com