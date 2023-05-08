Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 16. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 16. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Ömer 16. bölüm izle! Ömer 16. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 16. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat'ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer'in evden ayrılmasıyla son bulur.

Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evden kovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat'ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

Büyük bir aşk ve umutla Ömer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer'in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu

Gökçe Bahadır : Gamze

Barış Falay : Reşat Ademoğlu

Merve Dizdar : Nisa

Gülçin Kültür Şahin : Nuran

Muharrem Türkseven : Sadık

Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu

Melike Güner : Çiçek

Metehan Parıltı : Tuna

Gamze Karaduman : Şükran

Serpil Gül : Fatma

Onur Bilge : Tahir Ademoğlu

Emre Taşkıran : Hakan

Çağla Naz Kargı : Emine