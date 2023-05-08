Ömer canlı izle! Star TV Ömer 16. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
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Star TV'nin yeni dizisi Ömer bugün 16. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 16. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Ömer canlı izle! Star TV Ömer 16. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi 16. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...
Ömer 16. bölüm izle! Ömer 16. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 16. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?
Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.
Her şeyi göze alarak gizlice evlenen Gamze ve Ömer, mutluluklarını yaşayamadan gelen telefonlar sonucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Reşat'ın fenalaştığını öğrenen Ömer hemen babasına koşar. Cemaati önünde küçük düşen Reşat ve Ömer arasında yaşanan tartışma Ömer'in evden ayrılmasıyla son bulur.
Hakan'ın iş yerine gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Nisa, evden kovulan Ömer'i evine alır. Her şeye rağmen babasıyla ilişkisini düzelten Nisa, Reşat'ın bu durumu öğrenmesiyle büyük bir sınav vermek zorunda kalacaktır.
Büyük bir aşk ve umutla Ömer'le evlenmeyi kabul eden Gamze, Ömer'in başına gelenler yüzünden ümitsizliğe kapılmaya başlar. İki aşık gizlice bir araya geldiklerinde, tüm zorluklara göğüs germelerini sağlayan gücü yine aşklarında bulurlar. Her şeye rağmen bu gizli evliliğe devam etme kararı veren Ömer ve Gamze'yi bu sefer kötü bir sürpriz beklemektedir.
Selahattin Paşalı : Ömer Ademoğlu
Gökçe Bahadır : Gamze
Barış Falay : Reşat Ademoğlu
Merve Dizdar : Nisa
Gülçin Kültür Şahin : Nuran
Muharrem Türkseven : Sadık
Zerrin Sümer : Nezahat Ademoğlu
Melike Güner : Çiçek
Metehan Parıltı : Tuna
Gamze Karaduman : Şükran
Serpil Gül : Fatma
Onur Bilge : Tahir Ademoğlu
Emre Taşkıran : Hakan
Çağla Naz Kargı : Emine