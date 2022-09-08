Ömer Bayram hangi takıma transfer olduğu merak ediliyor. Galatasaray'da oynayan Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Bayram hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram'ın son durumu merak ediliyor. Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Ömer Bayram hangi takıma transfer olduğu gündeme geliyor. Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Ömer Bayram hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER BAYRAM HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ömer Bayram ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ömer Bayram'ın yeni takımı Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ÖMER BAYRAM KİMDİR?

Ömer Bayram (d. 27 Temmuz 1991; Breda, Hollanda) Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Türk futbolcudur.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. NAC Breda formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 26 Mart 2010 tarihinde ADO Den Haag'a karşı oynanan Eredivisie karşılaşmasında çıktı. 2009-2010 ve 2010-11 sezonlarında genelde yedek oyuncu olarak ortalama bir sezonda 10 karşılaşmada görev alsa da 2011-12 sezonunun başından itibaren ilk 11'de düzenli olarak görev almaya başladı.

Hollanda liginde sergilediği performansla zamanla birçok Süper Lig ekibinin transfer listesine girmeyi başardı.

2012-13 sezonunda Kayserispor'a transfer olan futbolcu ilk haftalarda şans bulsa da ilerleyen haftalarda forma şansı azalmıştır. İlk sezonunda Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı giyen Bayram, 2013-14 sezonundan itibaren 3 numaralı formayı giyecektir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hollanda genç millî takımlarından da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Türkiye 18 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 1 Nisan 2009 tarihinde Hollanda A genç millî takımına karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı.

Bu güne dek 8 kez millî takımlara çağrılan Ömer Bayram, 5 kez Türkiye U-19 ve 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.