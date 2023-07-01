Olympos ve Adrasan'da bayram tatilinde günlük 6 kamyon çöp toplanıyor

Temizlik ekipleri günlük 1 olan temizlik turunu 6'ya çıkardı

Tatil merkezlerinde bayram yoğunluğu devam ediyor

ANTALYA - 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezleri Adrasan ve Olympos'ta yoğunluk yaşanıyor. Bayram boyunca tatilcilere temiz bir ortam oluşturmak isteyen belediye ekipleri günlük 1 olan temizlik çalışmasını 6'ya çıkartıp her gün 6 kamyon çöp topluyor.

Olympos ve Adrasan turizm merkezlerinde 9 günlük bayram tatili için yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yaşanan nüfus yoğunluğu bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Aşırı yoğunluk nedeniyle gelen yerli ve yabancı turistler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Belediye çöpleri toplamakta hem trafik yüzünden hem de sürekli biriken atıklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Olympos ve Adrasan'da plajlar denize girmek isteyenlerle doldu taştı.

Turizm İşletmecisi Halil Karataş; "9 günlük bayram tatili dolayısı ile Olympos'ta çok yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk trafiğin tıkanmasına ve belediyenin çöpleri toplamakta zorlanmasına neden oldu. Ama her şeye rağmen sezon öncesi biz turizm işletmeleri için iyi bir başlangıç oldu" dedi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu ise; " Adrasan ve Olympos bölgesinde günlük bir tur atılıyordu. Tatilin başladığı cumartesi günden beri her gün 6 tur yani 6 kamyon çöp topluyoruz. Turizm merkezlerimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi hijyenik bir ortamda daha iyi bir tatil yapmaları için aralıksız çalışıyoruz" dedi.