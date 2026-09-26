Haberler

Oktay Saral’ın katılımıyla Karadenizli aileler dostluk buluşmasında bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oktay Saral’ın katılımıyla Karadenizli aileler dostluk buluşmasında bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon’un Sürmene ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı buluşmada, Karadeniz’in köklü aileleri, iş dünyası, siyaset ve spor camiasından çok sayıda isim bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın da yer aldığı organizasyonda birlik, beraberlik, kardeşlik ve bölgesel huzur mesajları öne çıktı.

Trabzon’un Sürmene ilçesi, bölgenin tanınmış ve köklü ailelerini bir araya getiren geniş katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen yemekli organizasyona yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 

İş insanı Alaatin Saral’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da katıldı. Buluşmada Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İstanbul spor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ile iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda davetli yer aldı. Organizasyonda birlik, beraberlik, kardeşlik, bölgesel huzur ve toplumsal barış mesajları verildi.

OKTAY SARAL'DAN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Oktay Saral, organizasyon sonrasında yaptığı paylaşımda, Trabzon’un köklü aileleriyle aynı buluşmada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon’umuzun köklü ailelerinin, iş dünyamızın, siyasetimizin ve spor camiamızın kıymetli isimleriyle Sürmene’de gönül gönüle, omuz omuza bir araya geldik. Yaklaşık 4 bin kişinin iştirak ettiği bu anlamlı buluşmada; geçmişten aldığımız güçle geleceğe hep birlikte yürümeyi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anlayışla, ülkesel barışın, bölgesel huzurun ve birlik beraberliğin yanında durmayı konuştuk.

Bizim en büyük gücümüz; farklılıklarımızı zenginlik bilerek aynı sofrada, aynı gönülde ve aynı Türkiye sevdasında buluşabilmemizdir. Ülke gündemimiz olan, Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenerek; ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Huzurun Yüzyılı” olması için gayret edeceğiz. Bu güzel buluşmaya iştirak eden, gönül veren ve kardeşlik soframızı bereketlendiren herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, Türkiye’miz güçlü olsun"

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Aydın'da karnından 40 kilogramlık kitle alınan 67 yaşındaki kadın: Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm

Karnından tam 40 kilo kitle çıktı! Ölümü beklerken hayata döndü
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti

Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

“Bakan istifa edecek” diyen Ali Tarakcı'ya bir şok daha