Oktay Saral’ın katılımıyla Karadenizli aileler dostluk buluşmasında bir araya geldi

Trabzon’un Sürmene ilçesi, bölgenin tanınmış ve köklü ailelerini bir araya getiren geniş katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Tarihi Baştımar Ailesi Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen yemekli organizasyona yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

İş insanı Alaatin Saral’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da katıldı. Buluşmada Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İstanbul spor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ile iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda davetli yer aldı. Organizasyonda birlik, beraberlik, kardeşlik, bölgesel huzur ve toplumsal barış mesajları verildi.

OKTAY SARAL'DAN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Oktay Saral, organizasyon sonrasında yaptığı paylaşımda, Trabzon’un köklü aileleriyle aynı buluşmada bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon’umuzun köklü ailelerinin, iş dünyamızın, siyasetimizin ve spor camiamızın kıymetli isimleriyle Sürmene’de gönül gönüle, omuz omuza bir araya geldik. Yaklaşık 4 bin kişinin iştirak ettiği bu anlamlı buluşmada; geçmişten aldığımız güçle geleceğe hep birlikte yürümeyi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi ve Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anlayışla, ülkesel barışın, bölgesel huzurun ve birlik beraberliğin yanında durmayı konuştuk.

Bizim en büyük gücümüz; farklılıklarımızı zenginlik bilerek aynı sofrada, aynı gönülde ve aynı Türkiye sevdasında buluşabilmemizdir. Ülke gündemimiz olan, Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenerek; ayrıştıran değil birleştiren, çatıştıran değil kardeşliği büyüten bir anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Huzurun Yüzyılı” olması için gayret edeceğiz. Bu güzel buluşmaya iştirak eden, gönül veren ve kardeşlik soframızı bereketlendiren herkese teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, Türkiye’miz güçlü olsun"