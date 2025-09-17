Okan Buruk basın toplantısı ne zaman? Frankfurt maçı öncesi açıklama saat kaçta?

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşma öncesi medya programı netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların Frankfurt deplasman kadrosu da duyuruldu. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'un basın toplantısının tarihini ve saatini merakla araştırırken, Victor Osimhen'in son durumu ve maç öncesi gelişmeler de yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak mücadele öncesi, 17 Eylül Çarşamba günü Frankfurt Arena'da basın mensuplarının karşısına çıkacak. Basın toplantısında takımın maç planı, hazırlık süreci ve son gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Özellikle yıldız golcü Victor Osimhen'in kadroda yer almaması, taraftarın dikkatini Buruk'un bu konuda yapacağı açıklamalara çevirdi.

Karşılaşma öncesindeki son antrenman ise aynı gün sabah saat 11.30'da, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

OKAN BURUK BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşma öncesinde, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.00'de Frankfurt Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Buruk'un takımın genel durumu, maç öncesi hazırlık süreci ve oyuncu tercihleri hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

E. FRANKFURT MAÇI MEDYA PROGRAMI BELLİ OLDU!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül Çarşamba günü Frankfurt Arena'da Eintracht Frankfurt ile yapacağı kritik maç öncesi medya programını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, maç hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Takım, son antrenmanını 17 Eylül Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirecek olup, idmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, aynı gün TSİ 21.00'de Frankfurt Arena'da düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının karşısına çıkacak.

Eintracht Frankfurt ise maç öncesi son antrenmanını TSİ 12.30'da stattaki antrenman sahasında yapacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak. Alman ekibinin teknik ekibi ve oyuncuları ise TSİ 15.00'te Frankfurt Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.