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Oğuz Çetin kimdir? Oğuz Çetin kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı görevi ne?

Oğuz Çetin kimdir? Oğuz Çetin kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı görevi ne?
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NTV Spor'un haberine göre Oğuz Çetin, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Oğuz Çetin kimdir? Oğuz Çetin kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı görevi ne?

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Oğuz Çetin kimdir? Oğuz Çetinkaç yaşında, hangi takımlarda oynadı görevi ne?

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Doğum : 15 Şubat 1963 (61 yaşında), Adapazarı, Türkiye

Eşi : Melike Çetin

Futbolculuğu döneminde Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri olarak hafızalara kazındı. Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biriydi. Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü. A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı. Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbol yorumculuğu yapıyor.

OĞUZ ÇETİN NEDEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI?

Fenerbahçe ve Türk futbolunu efsane ismi Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması sebebiyle Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Bir dönem İstanbulspor forması da giyen Çetin için sarı siyahlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı:

"Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin'in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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