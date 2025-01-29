Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Ateşkes sonrası ilk görüşme! Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli?

Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ognjen Mimovic kimdir? Süper Lig'de transfer sezonu resmen başlarken Fenerbahçe, Ognjen Mimoviç ile gündeme geldi. Sports Digitale'in haberine göre, Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşmaya ulaşırken Ognjen Mimovic merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği çıkışla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başaran Ognjen Mimovic diğer transfer tekliflerini reddederek Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Yayınlanan haberin ardından kısa süre içerisinde gündem olan Ognjen Mimovic, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu. Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

OGNJEN MİMOVİC KİMDİR?

17 Ağustos 2004 tarihinde Sırbistan'ın Gornji Milanovac şehrinde dünyaya gelen Ognjen Mimovic futbol kariyerine Metalac Gornji Milanovac altyapısında başlayarak 2021 yılında Kızılyıldız'ın altyapısına transfer olmuştur. 2023 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükselmiş ve aynı yıl OFK Beograd'a kiralanmıştır. 2025 yılında Fransız kulübü Saint-Étienne'e transfer olan sağ bek oyuncusu, Sırbistan U18, U19 ve U21 milli takımlarında da forma giymiştir.

Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli?Ognjen Mimovic

OGNJEN MİMOVİC KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Hücuma katkı sağlayan oyun tarzı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan Ognjen Mimovic'in boyu178 cm kilosu ise 70 kg. Kızılyıldız altyapısında yetişen 20 yaşındaki Sırp savunmacı, bu sezon 18 maçta forma giyerken aynı zamanda 1 gol - 2 asistlik performans da sergileyerek dikkatleri üzerine topladı.

Ognjen Mimovic kimdir? Mimovic kaç yaşında, nereli?Ognjen Mimovic Fenerbahçe

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı dehşet gecesini anlattı: Keşke önüne siper olabilseydim

Kartalkaya'daki dehşet gecesini anlattı: Keşke engel olabilseydim
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.