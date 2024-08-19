Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur?

Ofsayt'ın ne demek olduğu merak ediliyor. Özellikle, futbolda sıklıkla kullanılan ofsayt kavramının ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Ofsayt ne demek? Futbolda ofsayt nedir? Ofsayt olunca ne olur? Ofsayt nasıl olur? Detaylar haberimizde...

OFSAYT NE DEMEK?

Futbolda ofsayt, bir oyuncunun topa dokunma anında kendisinden daha az rakip oyuncu arasında kendi kale çizgisi ve top bulunması durumudur.

FUTBOLDA OFSAYT NEDİR?

Ofsayt, futbolda oyunun kurallarından biri olup, oyuncunun pozisyonunu belirlemek için kullanılan bir kuraldır. Ofsayt kuralı, oyunun adil ve düzenli bir şekilde oynanmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

OFSAYT NASIL OLUR?

Futbol oyununda, bir oyuncu ofsayt pozisyonunda sayılırsa, bu oyuncu, top kendisine doğru oynandığında, rakip takımın kale çizgisine en yakın ikinci oyuncudan (genellikle kaleci dahil) daha yakın bir pozisyonda bulunuyorsa ofsayttadır. Ofsayt durumu belirli şartlara bağlıdır:

Oyuncu, topa müdahale ettiği an ofsayt durumuna bakılır. Top kendisine doğru oynanırken ofsayt pozisyonundaysa, bu oyuncu ofsayt olarak kabul edilir. Oyuncunun ofsayt durumu değerlendirilirken, en yakın rakip oyuncu (genellikle kaleci dahil) ile toptan önceki rakip oyuncu arasındaki mesafe dikkate alınır. Ofsayt kuralı sadece topa müdahale yapıldığında geçerlidir. Eğer oyuncu topa müdahale etmiyorsa veya topu almayı beklemiyorsa ofsayt kuralı uygulanmaz.

OFSAYT KURALLARI