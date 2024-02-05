OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı?

TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? sorularına yanıt aranıyor. Ocak ayı enflasyon beklentisi 2024 nedir ve TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. 2023 Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,93 artış gösteren enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak kaydedilmişti. Şimdi gözler 2024 Ocak ayına çevrildi ve yeni yılın ilk enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Aralık ayındaki yüzde 2,93 aylık ve yüzde 64,77 yıllık enflasyon artışları, Merkez Bankası'nın (MB) tahminlerine göre ocak ayında nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Detaylar haberimizdedir...

TÜİK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşma tarihini belirledi. Verilere göre, Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların 12 ay sonrasındaki olasılık tahminlerine göre, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında bir artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere dayalı yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25'inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51'inin beklentilerinin ise yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözleniyor.