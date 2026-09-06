Ocak 2027 zam hesapları: Memur ve emekliye yüzde 8,7'ye varan artış

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2027'de alacağı zam için hesaplamalar başladı. TÜİK'in temmuz enflasyonunu yüzde 1,78, ağustos enflasyonunu yüzde 1,84 açıklamasıyla iki aylık enflasyon yüzde 3,66'ya ulaştı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 31,51, ENAG'a göre ise yüzde 49,03 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı altı aylık enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin artışı toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla hesaplanacak. Kesin oran, eylül-aralık enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam öngörülüyor.

Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya, en düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 633 liraya yükseliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,47'lik tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10,8, memur ve memur emeklilerinde yüzde 8,73'lük artış hesaplanıyor. Bu durumda en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 26 bin 96 liraya, en düşük memur maaşı 76 bin 355 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 liraya çıkabilecek. Aynı senaryoda öğretmen ve polis maaşlarının yaklaşık 100 bin lira, hemşire maaşının 92 bin lira, avukat maaşının 111 bin lira, şube müdürü maaşının da 116 bin lira seviyesine gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi