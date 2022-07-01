Survivor All Star 2022'de ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalandı. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali ve finali Tersane İstanbul'da yapıldı. Heyecan dolu final hakkında Nisa kaç oy aldı? Survivor finalde kaç SMS atıldı gibi sorular merak edildi.

NİSA FİNALDE KAÇ OY ALDI?

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya geldi. 2 yarışmacı canlı yayında SMS oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, dev finalde şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Ancak SMS sayıları açıklanmadı.

"NİSA, BATUHAN'DAN 3 KAT FAZLA OY ALDI"

Final bölümünden sonra Survivor Ekstra'ya katılan Acun Ilıcalı, Nisa'nın tüm SMS'lerde birinci olduğunu ve Batuhan'dan 3 kat fazla SMS aldığını söyledi. Ilıcalı, yapılan oylamada hiçbir yarışmacının hakkının yenmediğini de sözlerine ekledi.