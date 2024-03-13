Nilüfer Toprakçı kimdir? Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nilüfer Toprakçı kimdir? Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı kaç yaşında, nereli?
Nilüfer Toprakçı kimdir? Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nilüfer Toprakçı kimdir? Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nilüfer Toprakçı nereli? Detaylar haberimizdedir…
NİLÜFER TOPRAKÇI KİMDİR?
Nilüfer Toprakçı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.