Afrika Uluslar Kupası CAF ülkeleri için temel uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk kez 1957 yılında düzenlenen turnuva, 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenmektedir. 1957 yılında sadece 3 katılımcı ülke vardı: Mısır, Sudan ve Etiyopya. Bu tarihten itibaren katılanlar arttı. Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Nijerya Müslüman mı? Nijerya dini ne, Hrisiyan mı, Müslüman mı?

NİJERYA MÜSLÜMAN MI?

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, (2015'te 182 milyondan fazla bir nüfusa sahip) kesin oran belirsiz olsa da Hristiyanlık ve İslam arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür. Geriye kalan yüzde 5'i oluşturan, giderek artan bir dindar olmayan Nijeryalı nüfus da var. Nijeryalı Müslümanların çoğunluğu Sünnidir ve ülkenin kuzey bölgesinde yoğunlaşırken, güneyde Hristiyanlar hakimdir. Pew Forum, 2010'da yayınlanan bir raporunda, çeşitli kaynaklardan gelen araştırmaları karşılaştırdı. 1963 Nijerya nüfus sayımı, nüfusun %36'sının Hristiyan, %38'inin Müslüman ve %26'sının diğer dinler mensubu olduğunu tespit etti, 2008 MEASURE Demografik ve Sağlık Araştırması %53 Müslüman, %45 Hristiyan ve %2 diğer din mensubu olduğunu belirtti, 2008 Afrobarometre araştırması %50 Hristiyan, %49 Müslüman ve %1 diğer din mensubu olduğunu belirtti; Pew'in kendi araştırması %52 Müslüman, %46 Hristiyan ve %1 diğer din mensubu olduğunu ortaya koydu.

Nijerya'daki Müslümanların büyük çoğunluğu, Maliki fıkıh mezhebine mensup Sünnidir; bununla birlikte, büyük bir azınlık da Şafi mezhebine tabidir. Çok sayıda Sünni Müslüman tasavvufa mensuptur. Çoğu sufiler, Kadirîlik, Ticânîlik ve Müridilik tarikatlarını takip ederler. Önemli bir Şii azınlığı var. Bazı kuzey eyaletleri Şeriat hukukunu daha önce laik hukuk sistemlerine dahil etti ve bazı tartışmalara neden oldu. Kano Eyaleti, Şeriat hukukunu anayasasına dahil etmeye çalıştı. Kur'ancıların çoğunluğu Kalo Kato ya da Kuraniyyun hareketini izliyor. Ahmedîlik ve Mehdilik azınlıkları da var.