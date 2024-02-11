11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Nijerya - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Nijerya - Fildişi Sahili CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir?

NİJERYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupası maçı 11 Şubat Pazar günü saat 23:00'te oynanacak. Maç, S Sport Plus, TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Abidjan'da, Olympique Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanacak.