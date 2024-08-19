Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25?

Nihat Kahveci ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Nihat Kahveci bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

NİHAT KAHVECİ HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Nihat Kahveci Kontraspor YouTube kanalında yorum yapıyor.

NİHAT KAHVECİ KİMDİR?

Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 İstanbul doğumludur.

Türkiye Kariyeri

Arabanspor Kulübünde futbola başladı. 1997/1998 sezonunda Beşiktaş'da başlayan gençleştirme operasyonu yapan teknik direktör John Benjamin Toshack onu P.A.F. Takıma daha sonrada A takıma aldı.

9 Kasım 1997'de oynanan Bursaspor-Beşiktaş süper lig maçında, ilk kez Beşiktaş formasıyla bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Güçlü sağ ayağı, uzaktan şut atma yeteneği ve süratiyle kısa sürede Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncusu oldu.

2001-2002 sezonuna kadar oynadığı 6 sezonda Beşiktaş'da 144 lig maçı oynadı ve 65 gol attı. Bu dönemde İspanya'da oynayacağı mevkinin aksine, genel olarak sağ kanat oyuncusu olarak görev aldı.

İspanya Kariyeri

2002 yılının Ocak ayında, eski teknik direktörü Toshack tarafından, İspanya La Liga takımı Real Sociedad'a 1254 Milyon Euro karşılığında transfer edildi.

İlk sezon kadroya girme imkânı bulamamasına rağmen sonraki senelerde forvet pozisyonunda kendini gösterdi ve ta u durumuna geldi.

2004 yılında İspanya'da yılın futbolcusu seçildi.

2004-2005 sezonun ortasında ciddi bir sakatlık geçirerek sakatlanarak sezonu kapandı.

Sakatlanana kadar son 3 sezonda Ronaldo ile birlikte La Liga'da en çok gol atan (50 üzeri) iki oyuncudan biri olma başarısını gösterdi.

Sociedad'da geçirdiği 4.5 yıldan sonra, 2006'da sözleşmesi bitince Villareal'e bonservis ödenmeden transfer oldu.

Villareal'de ağır bir sakatlık yaşadı ve bir yıl kadar sahalardan uzak kaldı. Dönüşü muhteşem olan oyuncu Euro 2008 elemeleri kapsamında grup maçlarında önce Norveç'e sonrada Bosna-Hersek'e karşı çok değerli goller atarak şampiyonanın kapısını Türkiye'ye açmış oldu.

Ayrıca iyi derecede ispanyolca bilmektedir.

Milli Takım Kariyeri

15 Haziran 2008 tarihinde Türkiye Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son derece kritik grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol atmış ve Milli takımın Euro 2008'de çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. Ve UEFA tarafından maçın adamı seçilmiştir.

Ayrıca Çek Cumhuriyeti 'ne attığı galibiyet golü de UEFA tarafından turnuvanın en iyi 10 golünden biri seçilmiştir.

2003 yılında Fransa'da düzenlenen FIFA Konfederasyon Kupası kadrosunda yer almasına rağmen sakatlığı sebebiyle hiç bir maçta görev almamıştır.