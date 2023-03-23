Ramazan ayının en sevilen programları arasında yer alan ve birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Nihat Hatipoğlu saat kaçta, hangi kanalda? Merak ediliyor. Peki, Nihat Hatipoğlu saat kaçta, hangi kanalda? Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar özel programı nerede, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu bugün var mı?

Her sene Ramazan ayında Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmakta olan Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar özel programlarının bu sene hangi kanalda yayınlanacağı araştırma konusu haline geldi. Birçok izleyici Nihat Hatipoğlu saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu bu nedenle yanıt aramakta. Peki, Nihat Hatipoğlu saat kaçta, hangi kanalda? Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar özel programı nerede, saat kaçta? Nihat Hatipoğlu bugün var mı?

NİHAT HATİPOĞLU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2023 yılında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından sunulacak olan Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar özel programları 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece itibariyle sahur ve iftar özel programları ile ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

NİHAT HATİPOĞLU BUGÜN VAR MI?

Nihat Hatipoğlu ile sahur ve iftar özel programları Ramazan ayı boyunca izleyicileri ile ATV ekranlarında buluşacak. Sahur ve iftar olmak üzere iki kere izleyicilerle buluşacak olan Nihat Hatipoğlu, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece itibariyle 2023 yılında yayın hayatına başlayacak.