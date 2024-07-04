2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur.2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur. Peki, Neymar hangi takımda, hangi ligde oynuyor 2024?

NEYMAR HANGİ TAKIMDA, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Neymar da Silva Santos Júnior 5 Şubat 1992, Mogi das Cruzes), Brezilyalı futbolcudur. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giymektedir.

Kulüp kariyer

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir.[6][7] 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur. 2013 yılında Millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı.Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi. İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı.2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya millî takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu..