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NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!

NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!
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NBA severlerin merakla beklediği NBA All Star 2025, basketbol dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman ve hangi oyuncular bu özel etkinlikte boy gösterecek? All Star organizasyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da basketbolseverlerin ilgi odağı olacak.

Basketbolun yıldızlarını karşı karşıya getiren bu prestijli etkinlik, hem doğu hem de batı konferanslarının en iyi oyuncularını seçilen kadrolarla sahaya çıkarıyor. NBA All Star 2025 kadrosu, şimdiden heyecan yaratırken izleyiciler tarihe geçecek mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyor. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!

NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN?

Bu yıl 74.sü düzenlenecek NBA All-Star maçı, 16 Şubat'ta TSİ 04.00'te oynanacak.

NBA ALL STAR KADROSU 2025

Doğu Konferansı İlk 5

Jalen Brunson, New York Knicks

Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers

Karl-Anthony Towns, New York Knicks

Jayson Tatum, Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Batı Konferansı İlk 5

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder

Stephen Curry, Golden State Warriors

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Kevin Durant, Phoenix Suns

LeBron James, Los Angeles Lakers

NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!

NBA ALL STAR YEDEK KADRO

Doğu Konferansı Yedekleri

Damian Lillard, Milwaukee Bucks

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

Jaylen Brown, Boston Celtics

Cade Cunningham, Detroit Pistons

Tyler Herro, Miami Heat

Evan Mobley, Cleveland Cavaliers

Pascal Siakam, Indiana Pacers

Batı Konferansı Yedekleri

Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves

Anthony Davis, Los Angeles Lakers

James Harden, LA Clippers

Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Alperen Şengün, Houston Rockets

Jalen Williams, Oklahoma City Thunder

Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

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