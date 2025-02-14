NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!
NBA severlerin merakla beklediği NBA All Star 2025, basketbol dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman ve hangi oyuncular bu özel etkinlikte boy gösterecek? All Star organizasyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da basketbolseverlerin ilgi odağı olacak.
Basketbolun yıldızlarını karşı karşıya getiren bu prestijli etkinlik, hem doğu hem de batı konferanslarının en iyi oyuncularını seçilen kadrolarla sahaya çıkarıyor. NBA All Star 2025 kadrosu, şimdiden heyecan yaratırken izleyiciler tarihe geçecek mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyor. Peki, NBA All Star 2025 ne zaman? NBA All Star kadrosu!
NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN?
Bu yıl 74.sü düzenlenecek NBA All-Star maçı, 16 Şubat'ta TSİ 04.00'te oynanacak.
NBA ALL STAR KADROSU 2025
Doğu Konferansı İlk 5
Jalen Brunson, New York Knicks
Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
Karl-Anthony Towns, New York Knicks
Jayson Tatum, Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
Batı Konferansı İlk 5
Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
Stephen Curry, Golden State Warriors
Nikola Jokic, Denver Nuggets
Kevin Durant, Phoenix Suns
LeBron James, Los Angeles Lakers
NBA ALL STAR YEDEK KADRO
Doğu Konferansı Yedekleri
Damian Lillard, Milwaukee Bucks
Darius Garland, Cleveland Cavaliers
Jaylen Brown, Boston Celtics
Cade Cunningham, Detroit Pistons
Tyler Herro, Miami Heat
Evan Mobley, Cleveland Cavaliers
Pascal Siakam, Indiana Pacers
Batı Konferansı Yedekleri
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
Anthony Davis, Los Angeles Lakers
James Harden, LA Clippers
Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies
Alperen Şengün, Houston Rockets
Jalen Williams, Oklahoma City Thunder
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs