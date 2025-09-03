Nays hacklendi mi, Fenerbahçe uygulaması 'No system is safe!' hatası nedir?

Özellikle "NO SYSTEM IS SAFE" ifadesinin farklı uygulamalarda aynı anda görülmesi dikkat çekti. Kullanıcılar, Domino's uygulamasında da aynı bildirimi aldıklarını dile getiriyor. Bununla birlikte, ilk kez adını duyanlar için Nays Kart'ın ne olduğu da ayrı bir merak konusu oldu.

NAYS KART NEDİR?

Nays Kart, İş Bankası'nın dijital bankacılık platformu Nays kullanıcılarına sunduğu fiziksel karttır. Daha önce yalnızca dijital ortamda kullanılan Nays, artık fiziksel kartla da günlük hayatın parçası olmuştur. Bu sayede kullanıcılar kartlarını cüzdanlarında taşıyarak mağazalarda ve online alışverişlerde kullanabilir. Ayrıca, yapılan harcamalardan hediye para kazanma imkânı da sunmaktadır. Böylece Nays, hem dijital hem de fiziksel bankacılık deneyimini bir araya getirmiştir.

NAYS HACKLENDİ Mİ?

Son günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi mobil uygulaması ile Nays platformuna yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildiği iddiaları gündeme gelmiştir. Saldırı sonrası bazı kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlandığı ve olağan dışı bildirimler gönderildiği belirtilmiştir.

SALDIRININ ORTAYA ÇIKIŞI

Olay, kullanıcıların Fenerbahçe uygulaması ve Nays üzerinden beklenmedik bildirimler almaya başlamasıyla fark edilmiştir. Bu bildirimlerin içerikleri ve gönderim biçimleri, saldırının organize bir hacker grubunun işi olabileceğini düşündürmektedir.

KULLANICILAR İÇİN RİSKLER

Saldırının ardından kullanıcıların kişisel verilerinin ve hesap güvenliğinin tehlikeye girebileceği ifade edilmektedir. İzinsiz erişim riski nedeniyle hesap hareketlerinin dikkatle takip edilmesi ve şüpheli durumlarda bankaya bilgi verilmesi önemlidir.