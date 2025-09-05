Müşterilere uyarı mesajları gitti: Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

QNB Finansbank çatısı altında hizmet veren Enpara.com, yeni bir döneme giriyor. Enpara.com, QNB Group'un yeni iştiraki olan Enpara Bank A.Ş.'ye devrediliyor. 12 Eylül'de başlayacak önemli geçiş sürecinin ikinci aşaması ise26 Eylül'de devreye alınacak. Gerekli görülmesi halinde süreç, 10 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılabilecek.

MİLYONLARCA KİŞİNİN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK

Devir işlemiyle birlikte, müşteri hesap numaraları değişmeden korunacak, ancak IBAN bilgileri güncellenecek. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcıların yeni IBAN numaralarını düzenli para gönderen kişi ve kurumlarla paylaşmaları gerekecek.

MÜŞTERİLERE SMS GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre, değişiklik süreci öncesinde müşterilere SMS yoluyla uyarılar gönderilmeye başlandı. Gönderilen mesajlarda, IBAN değişikliğinin yasal bir gereklilik olduğu belirtilirken, eski IBAN'lara gönderilecek para transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirilebileceği bildirildi.

Ancak bu yönlendirmenin gerçekleşebilmesi için, kullanıcıların Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesine giriş yaparak yönlendirme talimatı vermeleri gerekiyor. Bu talimat verilmediği takdirde, eski IBAN'a gelen EFT veya SWIFT işlemleri otomatik olarak aktarılmayacak.

ATM KULLANIMI DA DEĞİŞİYOR

Yeni dönemde ATM kullanımı da değişiyor. Öüşteriler artık sadece QNB Finansbank ATM'lerini ücretsiz kullanabilecek. "Üç banka, tek ATM" uygulaması ise sona erecek.

ÜRÜN VE HİZMETLERDE İSE DEĞİŞİKLİK YOK

Enpara Bank A.Ş., mevcut Enpara.com kullanıcılarına "masrafsız ve avantajlı bankacılık" anlayışını sunmaya devam edecek. Yapılan açıklamalara göre: