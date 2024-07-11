Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başladı.
LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanıyor.
D SMART GO CANLI İZLEMELİNKİ VAR MI?
D Smart'ta Galatasaray maçı izlemek için D Smart resmi sayfasına girerek üyelik işlemlerini tamamlamalısınız.
MUSLERA NEDEN YOK
MusleraLASK maçı ilk 11'nde yer almadı.
Muslera kamp kadrosunda yer alıyor.
İşte kadro: