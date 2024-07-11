Üye Girişi
Haberler

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başladı.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanıyor.

D SMART GO CANLI İZLEMELİNKİ VAR MI?

D Smart'ta Galatasaray maçı izlemek için D Smart resmi sayfasına girerek üyelik işlemlerini tamamlamalısınız.

MUSLERA NEDEN YOK

MusleraLASK maçı ilk 11'nde yer almadı.

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Muslera kamp kadrosunda yer alıyor.

İşte kadro:

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Galatasaray LASK Linz Avusturya Muslera Futbol Linz Gündem Spor Haberler

'Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama

"Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

 Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler

Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title