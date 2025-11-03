Haberler

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Arjantin Premier Ligi'nde formasını giydiği Estudiantes'in Boca Juniors karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Uruguaylı kalecinin açıklamaları Arjantin basınında manşetlere taşındı.

  • Estudiantes sahasında Boca Juniors'a 2-1 mağlup oldu.
  • Fernando Muslera, Arjantin futbolunda Estudiantes aleyhine hakem hataları olduğunu belirtti.
  • Muslera, VAR ses kayıtlarının Barracas maçında gösterilmediğini ifade etti.

Arjantin Premier Ligi'nde Estudiantes sahasında Boca Juniors'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tartışmalı kararlar ve özellikle Gabi'nin kırmızı kartı sonrası ortalık karıştı. Maçın ardından sinirlerine hakim olamayan Fernando Muslera, kameralar karşısında sert ifadeler kullandı.

"SANIRIM CEVABIMI ACELEYLE VERDİM"

Estudiantes'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fernando Muslera, maçın hakemi Rey Hilfer ile verdiği kararlar nedeniyle sahada birkaç kez tartışma yaşadı. Uruguaylı file bekçisi maçın ardından da çok konuşulacak sözler sarf etti. Muslera, "Bir süre önce bana Arjantin futbolu hakkında ne düşündüğümü sordular ve sanırım cevabımı aceleyle verdim. Birkaç maç izledim ve Estudiantes aleyhine doğrudan hakem kararları gördüm. Barracas'ı unutmak istemiyorum, Belgrano'daki penaltıyı unutmak istemiyorum, bu pazar Guido'ya verilen penaltıyı unutmak istemiyorum, kırmızı karttan önce Tiago Palacios'a yapılan açık bir faul vardı. Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" dedi.

Sözlerine devam kaleci, "İlk penaltı hatası faul değil. Hakemler de analiz edilmeli. Burada olduğum kısa sürede her şey çok açık. Hafta boyunca çok çalışıyoruz ve bu tür şeylerin maçı belirlemesi çok acı verici. Barracas maçında VAR ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. VAR ses kayıtlarının gösterilmesi bir kural ve bu, ses kayıtlarının gösterilmediği tek maç. Sinir bozucu çünkü çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve bunu sahada yaşamak acı veriyor. Kriterler her iki taraf için de aynı olmalı. Maç başına on beş kamera olduğu söyleniyor, o zaman on beşini de izlesinler" ifadeleri kullanıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelçuk usta:

tak gs amblemini bak nasıl size çalışıyor hakemler. 10 yıldır iyiydi hak yemek biraz gerçeklerle yüzleş bakalım

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

burada 14 yıl hak yerken konuşsaydın şimdi seni tiye alan olurdu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Milli yıldızdan kahreden haber
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Milli yıldızdan kahreden haber
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Bakan Fidan'dan, 'Türk askeri Gazze'de olacak mı?' sorusuna yanıt

Netanyahu'yu endişelendiren "Türkiye" sorusuna yanıt verdi
Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı

Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.