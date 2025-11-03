Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Arjantin Premier Ligi'nde Estudiantes sahasında Boca Juniors'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tartışmalı kararlar ve özellikle Gabi'nin kırmızı kartı sonrası ortalık karıştı. Maçın ardından sinirlerine hakim olamayan Fernando Muslera, kameralar karşısında sert ifadeler kullandı.

"SANIRIM CEVABIMI ACELEYLE VERDİM"

Estudiantes'in Galatasaray'dan transfer ettiği Fernando Muslera, maçın hakemi Rey Hilfer ile verdiği kararlar nedeniyle sahada birkaç kez tartışma yaşadı. Uruguaylı file bekçisi maçın ardından da çok konuşulacak sözler sarf etti. Muslera, "Bir süre önce bana Arjantin futbolu hakkında ne düşündüğümü sordular ve sanırım cevabımı aceleyle verdim. Birkaç maç izledim ve Estudiantes aleyhine doğrudan hakem kararları gördüm. Barracas'ı unutmak istemiyorum, Belgrano'daki penaltıyı unutmak istemiyorum, bu pazar Guido'ya verilen penaltıyı unutmak istemiyorum, kırmızı karttan önce Tiago Palacios'a yapılan açık bir faul vardı. Bu durumlar bize zarar veriyor, her gün yaptığımız çalışmalara zarar veriyor. Normal bir maçta yaşanan bireysel hataların ötesinde, hakem hatalarıyla belirlenen sonuçlar çok acı verici ve bu sporun o kadar da temiz olmadığını gösteriyor" dedi.

Sözlerine devam kaleci, "İlk penaltı hatası faul değil. Hakemler de analiz edilmeli. Burada olduğum kısa sürede her şey çok açık. Hafta boyunca çok çalışıyoruz ve bu tür şeylerin maçı belirlemesi çok acı verici. Barracas maçında VAR ses kayıtlarının gösterilmemesi en açık örnek. VAR ses kayıtlarının gösterilmesi bir kural ve bu, ses kayıtlarının gösterilmediği tek maç. Sinir bozucu çünkü çalışıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ve bunu sahada yaşamak acı veriyor. Kriterler her iki taraf için de aynı olmalı. Maç başına on beş kamera olduğu söyleniyor, o zaman on beşini de izlesinler" ifadeleri kullanıldı.