Murat Ülker kimdir? Murat Ülker kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Murat Ülker, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda vizyoner yaklaşımı, yatırımları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Murat Ülker'in yaşı, memleketi, kariyer yolculuğu ve aile geçmişi merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker, Türkiye'nin en önde gelen sanayicilerinden biridir. 1959'da İstanbul'da doğmuş olup, Kırım'ın Aluşta kökenli bir aileye mensuptur. Ailesi geçmişte "Devletler" adıyla da anılırdı. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallim idi; Balkan Savaşları ve göç süreci çerçevesinde ailenin hayatı değişkenlikler göstermiştir.

Ailesi, Türkiye'de şekerleme ve gıda sanayine 1940'lı yıllarda adım atmış; 1944 yılında "Ülker" markasıyla bisküvi üretimine geçilerek büyümeye başlamıştır. Marka adıyla iltibas önlenmesi için 1954 yılında soyadları "Berksan"dan "Ülker" olarak değiştirilmiştir. Murat Ülker, iş dünyasındaki varlığını bu büyük aile mirasını sürdürerek devam ettiren kuşakların en genç temsilcisidir.

İş hayatında, yalnızca gıda sanayi alanında değil, perakende, yatırım ve spor sponsorluklarıyla da bilinir. Spor dünyasında özellikle basketbol alanında aktif rol almış, Ülkerspor kulübünün kuruluşunda etkin bir rol üstlenmiş; marka destekleriyle saha içinde ve dışında iz bırakmıştır. Sanat ve kültüre olan ilgisi, geniş bir sanat koleksiyonuna sahip olmasıyla da yansır. Ayrıca yabancı diller bilmesi ve toplumsal bağlarıyla da dikkat çeken bir iş dünyası ismidir.

MURAT ÜLKER KAÇ YAŞINDA?

Murat Ülker, 1959 doğumlu olduğuna göre, 2025 yılında 66 yaşındadır. İş yaşamının büyük bölümünü aktif olarak sürdürmeye devam eden bir kuşağın temsilcisidir.

MURAT ÜLKER NERELİ?

Murat Ülker, doğum yeri olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir; ancak köken itibarıyla Kırım'ın Aluşta ilçesine dayanan bir aile geçmişine sahiptir. Ailesinin göç yolculuğu, Kırım'da başlayan bir tarihe dayanır. Dolayısıyla "nereli" sorusuna hem İstanbul doğumlu hem de Kırım kökenli olarak cevap verilebilir.

MURAT ÜLKER KARİYERİ

Murat Ülker, ailenin gıda serüvenine katılarak bu işin içinde büyüdü. Şekerleme ve bisküvi üretimiyle temelleri atılan Ülker markası, zaman içinde Yıldız Holding çatısı altında büyük bir sanayi gücüne dönüştü. Bu süreçte Murat Ülker, hem yöneticilik rollerinde hem de yatırım stratejilerinde etkin bir isim oldu.

Spor alanında, 1993 yılında Ülkerspor Basketbol Kulübü'nün kurulmasında önemli rol oynadı. Kulüp, birçok yerel ve uluslararası başarı elde etti. Marka destekleriyle spor dünyasında etkin varlık gösterdi.

Ayrıca, Murat Ülker'in iş dünyasındaki yatırımları yalnızca gıda sektörüyle sınırlı değil; perakende market zincirleri, iştirakler ve çeşitli sektörlerde markalarla iş hayatına etki ediyor. Sanat, koleksiyonculuk, kültür desteği gibi faaliyetler de kariyerinin yan unsurlarıdır.

Servet değerlendirmelerinde öne çıkan isimlerden biri haline gelmiş; zaman zaman Forbes gibi uluslararası yayınlarda en zengin Türkler arasında yer almıştır.