Adana Demirspor'un ligdeki performansını olumsuz yönde etkiledi. Sancak'ın istifası, kulüp içinde büyük bir yankı uyandırdı ve taraftarlar arasında farklı tepkilere neden oldu. Murat Sancak'ın ardından başkanlık görevine Bedirhan Durak getirildi. Durak'ın göreve gelmesiyle birlikte, takımın geleceği için yeni bir vizyon ve strateji geliştirilmesi bekleniyor. Peki, Murat Sancak neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA SANCAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Adana Demirspor'da başkanlık değişikliği yaşandı. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar galibiyet elde edemeyen takım, alınan kötü sonuçların ardından başkan Murat Sancak'ın görevini bıraktığını duyurdu. Sancak, kulüp için önemli bir dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.