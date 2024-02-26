Murat Sancak kimdir, kaç yaşında? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak neden istifa etti?

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MURAT SANCAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Trendyol Süper Lig'de 32 puanla 12. sırada yer alan Y. Adana Demir spor, bugün Trabzon spor deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 24 Aralık 2023 tarihinden bu yana galip gelemeyen mavi-lacivertli kulüpte başkan Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a bıraktığını sosyal medyadan duyurdu.

Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok değerli Adana Demir spor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın. Öyle gerektiği için nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin ama verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."

Murat Sancak

MURAT SANCAK KİMDİR?



Murat Sancak,23 Ocak 1968 yılında Siirt'te doğdu. Türk iş insanı ve spor yöneticisi, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Adana Demirspor Başkanı. İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren Alliance Healthcare'da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanında yatırımlarına başladı. 2008 yılında Türkiye'nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkye'nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA'nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti.

Türkiye'de farmakoloji ve farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve TürkMedya yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2018 yılında Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına seçildi ve 25 Şubat 2024 tarihinde görevini Metin Korkmaz'a devretti. 20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğramış olup aracına 21 kurşun isabet etmiştir, bu olayda kendisi yara almadan kurtulmuştur. Evli ve 6 çocuk babasıdır. İş insanı Ethem Sancak'ın kuzenidir.