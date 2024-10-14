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Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü?

Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü?
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Murat Güler öldü mü? Murat Güler kimdir, kaç yaşında öldü ve neden öldü soruları gündeme geliyor. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in kurucusu ve Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak finans dünyasında önemli isimlerinden Murat Güler'in hastalığı merak ediliyor. Peki, Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü?

Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü? A1 Capital Yatırım Menkul Değerler ve Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, finans dünyasında dikkat çeken isimlerden biriydi. Murat Güler öldü mü? Murat Güler kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir…

MURAT GÜLER ÖLDÜ MÜ?

Murat Güler, 14 Ekim 2024 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MURAT GÜLER NEDEN ÖLDÜ?

56 yaşında hayatını kaybeden Murat Güler'in, kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi. Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Güler, finans dünyasında önemli bir isimdi.

Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü?

MURAT GÜLER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Sermaye piyasalarının önde gelen isimlerinden ve Borsa İstanbul'da hisse alım-satımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in kurucusu Murat Güler, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

MURAT GÜLER KİMDİR?

Murat Güler, Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerine 1995 yılında Arı Menkul Değerler'de broker olarak başladı. 1990'da kurduğu A1 Capital ile finansal yatırım hizmetleri alanında faaliyetlerine yön veren Güler, sektördeki deneyimiyle öne çıktı. Aynı zamanda Güler Yatırım Holding ve Pardus Girişim Sermayesi'nin de sahibi ve yöneticisi olan Güler, iş dünyasında önemli girişimlere imza attı.

Murat Güler, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata veda etti. Yatırım ve finans sektörlerinde uzun yıllar başarılı projeler yürüten Güler, bu alanlarda kalıcı izler bıraktı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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